Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost variabil, temporar noros ziua, cand izolat au cazut precipitatii sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de apa cazuta inregistrata a fost de 0.3 l/mp la Suciu de Jos. Vantul a suflat in general moderat, cu intensificari temporare de pana la 47 km/h, la Ocna Sugatag, iar in zona montana inalta de pana la 83 km/h la Vf Iezer, viscolind ninsoarea si spulberand zapada. Aseara, indicele de racire a atins valoarea de -32 grade Celsius la Vf. Iezer.

Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna.Circulatie rutiera in conditii de iarna. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gasestepe DN18, in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180. Aici ninge slab. Celelalte sectoare de drumuri nationale au carosabilul partial umed. S-a intervenit cu sase utilaje si raspandit 70 tone de material antiderapant, 46 tone in Pasul Prislop, 20 tone in Pasul Gutai si patru tone pe Dealul Stefanitei.

Vizibiitatea este redusa de ceata, sub 100 de metri, in Pasul Prislop, intre km 165 si km 175. Carosabilul sectoarelor de drumuri judetene este umed la Cavnic, respectiv partial umed si partial uscat in rest. S-a actionat cu 16 utilaje si imprastiat 85 tone de material antiderapant. Cel mai rece a fost noaptea trecuta la Sighetu Marmatiei -7 grade. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost in crestere. Nu au fost semnalate probleme. Toate cursurile de apa din bazinele hidrografice sunt sub cota de atentie. Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Temperaturile negative de aseara si noaptea trecuta au favorizat aparitia fenomenele de iarna pe cursurile de apa din zona de nord a judetului. Gheata este formata la malul raurilor Cavnic, Botiza, Iza, Ruscova, Vaser, Cisla, si Viseu. Stratul de zapada masoara pana la 15 cm la Cavnic, 8 cm la Baiut, 4 cm la Cavnic, 3 cm la Sacel, 2 cm in Baia Borsa si Luhei, 1 cm in Poiana Borsa. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -15 grade la Vf. Iezer, -13 grade Celsius, in Pasul Prislop, -10 grade la Borsa, -9 grade la Cavnic, -8 grade la Viseu de Sus si Pasul Gutai, -7 grade la Targu Lapus, Sighetu Marmatiei si Ocna Sugatag, -4 grade in Baia Mare, -3 grade in Baia Sprie, Seini, Somcuta Mare. Se semnaleaza acum sectoare cu ceata in Pasul Gutai.

Vremea va fi astazi in judet apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Indeosebi seara si noaptea local va ninge. Vantul va sufla slab la moderat cu unele intensificari temporare, iar pe crestele montane va fi tare, viscolind sau spulberand zapada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 0 si 3 grade, iar cele minime intre -3 si 0 grade. A fost suplimentat numarul echipelor de interventie pentru remedierea defectiunilor din reteaua de alimentare cu energie electrica. In teren actioneaza 20 de echipe.