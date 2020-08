Alianța USR PLUS a depus la Biroul Electoral Județean Maramureș listele cu semnături și dosarele de candidatură pentru municipiul Baia Mare și Consiliul Județean Maramureș, la alegerile locale ce vor avea loc în 27 septembrie 2020.

La conferință au fost, de asemenea, prezenți mai mulți membri USR și PLUS, iar maramureșenilor și băimărenilor le-au vorbit Dan Barna, Florin Barbur, președinte PLUS Maramureș, Dan Ivan, președinte USR Maramureș (candidatul USR PLUS la Primăria Baia Mare) și deputatul Vlad Duruș, candidatul Alianței la președinția Consiliului Județean Maramureș.

Candidatul Alianței USR PLUS la președinția Maramureșului, Vlad Emanuel Duruș, nu a ratat ocazia de a demasca nou ipocrizia vechilor politicieni care au căpușat județul. De celalaltă parte, a arătat că administrația Duruș va fi una centrată pe performanță, nu pe cumetrii politice.

„Mi-am depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Maramureș pentru că am convingerea că pot și putem, împreună cu echipa de consilieri ai USR PLUS să aducem în județul nostru o schimbare reală, o schimbare în bine pentru noi toți. E limpede pentru oricine, că aici, în Maramureș, suntem speranța și alternativa reală în fața acestui tandem Cherecheș – Zetea, un PSD revopsit, care ne-a arătat demult de ce este în stare. În fapt, mie această Coaliție odioasă, numită Coaliția pentru Maramureș, îmi aduce aminte de regretatul patrulater roșu din vremea lui Ion Iliescu și al lui Văcăroiu.

Noi, USR și PLUS, am făcut o politică fără compromisuri și așa vom face și administrație în județ. Vom face lucrări de calitate, la prețuri corecte, și vom finanța proiectele care sunt cerute de cetățeni. Nu pe bază de cumetrie politică. Maramureșul nostru are nevoie de o renaștere a turismului, de drumuri bune, de oameni care să beneficieze de utilități și de servicii publice de calitate.”

Dan Ivan: „Băimărenii vor o administrație care se bazează pe investiții, nu pe datorii.”

„În ultimele săptămâni, bămărenii ne-au confirmat din nou că vor cu tot dinadinsul o schimbare în administrația publică locală. Că vor un primar fără probleme în justiție și care se face cunoscut prin moralitate, nu prin corupție, droguri și prietenii cu lumea interlopă. Băimărenii vor o administrație care să facă din orașul nostru unul modern și curat, care se bazează pe investiții, nu pe datorii.

Sunt exact lucrurile pe care le avem deja schițate în programul nostru de guvernare locală și prin care vrem să aducem viitorul acasă. Pentru noi, viitorul înseamnă educație de calitate, viitorul înseamnă locuri de muncă bine plătite, viitorul înseamnă un oraș curat și înseamnă digitalizare și transparență în gestionarea banilor noștri ai tuturor. Prezența lui Dan Barna în ziua în care depunem candidaturile membrilor USR PLUS Maramureș pentru alegerile din 27 septembrie ne întărește credința că filiala Maramureș este una importantă și totodată performantă la nivelul țării.”