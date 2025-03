În timp ce negocierile de pace înaintează tot mai mult, Uniunea Europeană și Marea Britanie vor să accelereze procesul de livrare de arme în Ucraina. Asta, în timp ce Trump spune că discuția cu Zelenski, după negocierile cu Putin, a fost una foarte bună. Într-o analiză bombă, jurnalista Realitatea Plus Ana Maria Păcuraru a dezvăluit ce planuri are președintele american în Ucraina.

UE și UK sunt în discuții pentru a accelera procesul de livrare al armelor in Ucraina in condițiile unei posibile încetări a focului, după cum a declarat secretarul de stat al Regatului Unit. În paralel, Donald Trump a avut o convorbire foarte bună, după cum a catalogat-o el, cu Volodimir Zelenski, a explicat jurnalista Ana Maria Păcuraru, într-o analiză geopolitică la Realitatea Plus.