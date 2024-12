Anca Alexandrescu a comentat si subiectul Valentin Jucan, vicepresedinte CNA fiind acuzat de Catalin Hideg ca ar fi luat drept spaga un autoturism, pe vremea cand acesta era consilier al unui secretar de stat, pentru ca l-ar fi ajutat sa obtina o autorizatie.

„Stiu subiectul. Prima oara aceasta dezvaluire a fost facuta in emisiunea mea. S-a inteles in acea seara – pentru ca dl. Jucan era foarte nervos – ca i-ar fi vandut o masina dl Hideg si apoi i-a dat-o inapoi. Ulterior l-am contactat pe Dl. Hideg pentru ca am vrut sa aflu adevarul si i-am cerut sa-mi prezinte dovezi pentru ceea ce a spus in acea seara, in direct. Mi-a explicat ceea ce am auzit acum ca a explicat si la Laurentiu Botin. Diferenta este ca mi-a si prezentat DOCUMENTE. Eu am in telefonul meu astazi, cand vorbim, documente care a arata ca acea masina a fost intr-adevar cumparata de compania dl Hideg si intra-devar exista discutii in interiorul companiei pentru ca politia a cerut relatii despre cine conduce acea masina pentru ca erau foarte multe amenzi. Exista aceste dovezi. Mai departe, dl Jucan trebuie sa se judece sau sa-l dea in judecata pe dl hideg, daca considera ca e o calomnie sau ca informatiile sunt neadevarate.

Eu as fi tentata sa spun ca dl. Jucan nu mai are calitatea morala in acest moment sa judece nicio institutie de presa din Romania, si cu atat mai putin Realitatea PLUS dupa interventia pe care a avut-o in emsiunea mea, in care a aratat in mod clar ca are o obsesie legata atat de mine, cat si de postul Realitatea PLUS. Orice pronuntare a sa pe discutiile legate de Realitatea PLUS evident vor fi subiective.

Fac apel la PNL – care l-a nominalizat pe dl Jucan in aceasta institutie publica din banii nostri, in special la dl Mircea Hava, la dl Alin Tise si la dl Emil Boc, cei care l-au sustinut public si din spate in mai multe pozitii, inclusiv in aceasta – sa-i ceara sa se retraga. De altfel, nu ar fi prima oara cand dl Jucan ar demisiona din CNA. A mai fost implicat intr-un scandal pe care l-au dezvaluit jurnalistii din Cluj – cred ca Liviu Alexa la vremea respectiva a facut acele dezvaluiri – tot in legatura cu niste chestiuni ciudatem cu firma Metro. Am sa caut subiectul si am sa-l readuc in atentie. Deci dansul si-a mai dat demisia odata din CNA, cand a fost in alt mandat, tot din cauza unui scandal asemantor. Asadar, in acest moment, orice demers face impotriva Realitatii este clar ca este unul subiectiv”, a aratat jurnalista.

