Valentin Jucan face o obsesie personală în războiul cu Anca Alexandrescu și a lansat un nou atac. Totul după ce realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a demascat manevrele împotriva Realitatea. Acum vicepreședintele CNA lansează noi acuzații pe pagina sa de Facebook.

„Este inadmisibil pentru un personaj, plătit din banii oamenilor, funcționar public, să facă o asemenea vendetă împotriva trustului Realitatea și a Ancăi Alexandrescu. Nu este vorba despre mine aici, ci despre un moderator la o televiziune care are o audiență uriașă, iar domnul Jucan, din dorința isterică de răzbunare, pentru ceea ce am dezvăluit despre domnia sa, și despre dialogul pe care l-am avut, aruncă cu noroi.