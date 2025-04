„George Simion face totul în coordonare cu Călin Georgescu”. Este declarația de ultimă oră făcută de Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Anca Alexandrescu a adăugat că cei doi, la conducerea țării, vor putea să aducă România acolo unde își dorește poporul român.

„Mesajul pe care Calin Georgescu l-a dat la controlul judiciar, cand a spus ca are o veste buna – Hristos a inviat! – si are o veste proasta, pentru altii – Hristos a inviat! – este un mesaj cu talc si bineinteles ca si mesajul din noaptea de Înviere e tot cu talc.

Calin Georgescu a fost persona care a reusit sa-i trezeasca in constiinta pe romani.

Misiunea lui de abia acum incepe pentru poporul roman. Sa fim foarte atenti la ce se intampla si la mesajele pe care le da. Ne-am obisnuit cu politicienii care toata ziua sunt in spatiul public si ne arata cum vopsesc oua, cum se comporta in viata de familie. Calin Georgescu ne-a aratat o alta imagine a unui om care se poarta normal, care este el insusi, nu cum fac ceilalti politicieni, sa se transpuna in tot felul de situatii la recomandarea consilierilor, pentru a fi pe placul poporului.

Si stiu, nu sunt convinsa, stiu ca George Simion nu face altceva decat sa urmeze sfaturile îndemnurile lui Calin Georgescu si tot ceea ce face face in coordonare cu Calin Georgescu si sunt convinsa ca, sub îndrumarea lui Georgescu, amândoi la conducerea tarii vor putea sa aduca Romania acolo unde ne dorim cu totii”, a spus Anca Alexandrescu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, Email: [email protected] , Adresă: com. Tunari, sat Tunari, str. Geneva, nr. 20, parter, ap. 1, jud. Ilfov

CMF: 31250007, CPP A0B0C1D1E1