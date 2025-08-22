Vizita unei delegații americane la sediul Autorității Electorale Permanente (AEP) pentru a discuta pe tema anulării alegerilor din decembrie, știre dată de Anca Alexandrescu, a uimit scena politică românească. În urma apariției știrii, AEP a transmis un comunicat prin care confirmă această vizită dar spune că este una parte dintr-un șir obișnuit de întâlniri. Anca Alexandrescu a dorit să demonteze acest comunicat.

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel subliniază că notificările oficiale au apărut doar după ce a dezvăluit ea informația și detaliază discuțiile avute cu foști șefi de la Autoritatea Electorală Permanentă, care au confirmat că niciodată până acum un reprezentant al Departamentului de Stat nu a participat la AEP.

„Eu am făcut publică informația. Asta este primul lucru pe care vreau să îl subliniez. Dacă era o întâlnire uzuală și este o chestiune obișnuită, de ce nu au dat comunicat ei, de ce au dat comunicat abia după ce am făcut eu publică informația.

Doi – după comunicatul celor de la AEP am vorbit cu doi foști șefi de la Autoritatea Electorală Permanentă, evident că nu le voi da numele, pentru că nu vreau să le creez probleme și mi-au spus în mod clar că niciodată până acum nu a venit la AEP un reprezentant al Departamentului de Stat.

Trei – nu mai cred în coincidențe de foarte multă vreme. Ai amintit despre postarea domnului Muraru, ambasadorul României la Washington, păi și domnul Muraru, ambasadorul României la Washington. Păi și domnul Muraru a făcut postarea la trei zile după ce a spus în emisiune că a fost chemat la Departamentul de Stat chiar în ziua în care a fost marea întâlnire la Washington. Apoi puneți în legătură și cu ieșirea doamnei judecător Iulia Scântei, care a început să vorbească despre ce se întâmplă. Sigur că da, există o legătură și cu dezvăluirile Oanei Țoiu, care a spus cu subiect și predicat că problema Visa Waiver este din cauza faptului că nu au explicat anularea alegerilor. Evident că nu este o întâlnire uzuală ceea ce s-a întâmplat la AEP, evident că nu este un interes deosebit pentru ce s-a întâmplat la alegerile din România, au spus-o și JD Vance, au spus-o și alți oficiali de la Casa Albă.

Mai mult decât atât, duminică seara am să vă arăt cât de departe a mers Tulsie Gabbard cu investigațiile legate de ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 2016 din America, legat de această isterie creată artificial cu amestecul rușilor, model care a fost aplicat și în România cu concursul lui Anthony Blinken, fost secretar de stat în Administrația Biden. Desigur că cei de la București care încă au putere, pentru că atât Marcel Ciolacu, care nu mai este premier și nu mai are o funcție importantă în statul român, are oameni numiți la CNA pe care i-a activat ca să ne amendeze a doua zi după ce am făcut emisiunea despre anularea alegerilor. La fel, Luminița Odobescu este în continuare în conducerea statului român și toți ceilalți care au fost la putere au încă pârghii pentru a ne pedepsi pe cei care îndrăznim să aducem adevărul.

Sunt convinsă că în perioada următoare vor ieși și alte informații la suprafață care vor dovedi că Departamentul de Stat și Tulsie Gabbard cercetează cu foarte mare atenție ce s-a întâmplat în România, dar, atenție, nu pentru că îl sprijină pe Călin Georgescu sau pe altcineva, ci pentru că niște oficiali americani, în speță Anthony Blinken și alții la nivelul doi-trei, s-au implicat în mod nepermis în anularea alegerilor din România. Mai mult decât atât, dacă vă aduceți aminte că în urmă cu două-trei săptămâni, Departamentul de Stat a comunicat public faptul că niciun oficial american nu mai are dreptul să intervină cu declarații sau sub altă formă în alegeri din alte țări. Lucrurile se leagă, sunt din ce în ce mai clare și îmi este foarte clar că cei care au participat la anularea alegerilor se tem, le este frică și evident că fac tot posibilul să acopere adevărul.”

Sursa: Newsinn