Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au aplicat, pe durata sezonului estival, amenzi în valoare totală de 6,329 milioane de lei, pentru abateri de la legislația din domeniu, și au emis 88 ordonanțe de suspendare și interzicere a activității.

De asemenea, au fost reținute oficial peste 2,6 tone de produse alimentare neconforme.

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), remis marți AGERPRES, în perioada 1 iunie – 8 septembrie 2025, ANSVSA a desfășurat, prin intermediul Comandamentului Sezon Estival, acțiuni susținute de supraveghere, control și consiliere pe litoralul românesc, având ca obiectiv principal protejarea sănătății publice și asigurarea unui sezon turistic sigur pentru toți consumatorii.

Activitatea Comandamentului a fost realizată de inspectori din cadrul DSVSA Constanța, sprijiniți de inspectori delegați din alte județe, organizați în serii de câte două săptămâni. Primele controale au vizat blocurile alimentare din taberele școlare, cantinele și restaurantele care pregătesc mâncare pentru grupuri de copii și sportivi, fiind urmate de unități de alimentație publică și comerț care în anii anteriori au înregistrat neconformități sau sancțiuni.

Rezultatele activității de control s-au concretizat astfel: 3.237 de unități verificate, 574 de sancțiuni aplicate și o valoare totală a amenzilor de 6.329.720 de lei.

De asemenea, au fost emise 88 de ordonanțe suspendare/interzicere (OST/OIA/AV) și au fost reținute oficial 2.651 de kg de produse alimentare neconforme (carne, pește, lactate, produse de patiserie).

Potrivit sursei citate, cele mai frecvente neconformități constatate în timpul controalelor au fost cele care au vizat condițiile improprii de igienă în spațiile de producție și depozitare, lipsa documentelor de înregistrare sanitar-veterinară, comercializarea de produse expirate, lipsa fișelor de aptitudini pentru personal, etichetarea incorectă a produselor alimentare și neefectuarea operațiunilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție (DDD).

‘Am verificat sute de operatori economici din toată țara, aplicând sancțiuni acolo unde au fost identificate nereguli, dar și oferind sprijin pentru conformare voluntară. Rezultatul? Un mesaj clar: siguranța alimentară nu este negociabilă. Mulțumesc colegilor pentru efortul depus și operatorilor economici care au înțeles importanța respectării regulilor. În sezonul estival, inspectorii ANSVSA au colaborat strâns cu industria alimentară pentru a preveni riscurile, iar atunci când au constatat abateri, au intervenit prompt și ferm’, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, în comunicatul citat.

Reprezentanții ANSVSA au mai transmis că nu au fost înregistrate cazuri de toxiinfecții alimentare în perioada derulării Comandamentului.

Pe parcursul sezonului estival, inspectorii ANSVSA au desfășurat sesiuni de consiliere cu operatorii economici, așa-numitele hub-uri de instruire, în cadrul cărora au fost discutate problemele întâmpinate și soluțiile pentru conformare.

Echipele de control au beneficiat de sprijinul autolaboratorului DSVSA Constanța și al Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, care au analizat rapid probe prelevate din materii prime, produse finite și teste de sanitație, asigurând intervenții prompte în cazurile de neconformitate.

‘Rezultatele Comandamentului Sezon Estival 2025 confirmă că acțiunile preventive, consilierea permanentă și controalele ferme contribuie semnificativ la protejarea sănătății publice și la menținerea unui climat sigur pentru turiști și operatori economici’, se maia artă în comunicatul ANSVSA.

AGERPRES