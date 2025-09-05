Noul an școlar debutează sub semnul tensiunilor, după ce profesorii au anunțat grevă generală chiar din prima zi de școală. În ciuda pregătirilor făcute de părinți și elevi, festivitățile de deschidere nu vor avea loc.

Sindicatele din Educație contestă măsurile impuse de Executivul condus de Ilie Bolojan, pe care le consideră „draconice”. În grupurile de WhatsApp ale părinților au fost transmise mesaje prin care aceștia au fost informați că școala nu va începe luni în condiții normale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că greva nu este justificată și a anunțat că nu va participa la nicio ceremonie de deschidere a noului an școlar.

Profesorii îl condamnă dur pe ministrul Educației Daniel David, care nu se grăbește să rezolve problemele profesorilor înainte de începutul de an școlar.

„Luăm în calcul, este în discuție, să facem o boicotare a anului școlar în sensul de…ne-am inspirat de la magistrați, adică să mergem și noi la școală… să facem anumite activități, dar să predam mai puțin sau deloc. Să vedem cum reacționează domnul David, ca până acum vad că are tupeul sau curajul să rămână într-o funcție de care nu este demn.”, a declarat Ion Zoican, președinte FSLI Mehedinți.

Dascălii au declarat că nu intenționează să-i afecteze pe elevi, însă susțin că se simt nevoiți să lupte împotriva măsurilor de austeritate care au lovit din plin în sistemul educațional.

„Va fi o măsură care va fi comunicată probabil de sindicate în zilele următoare. Este cert că profesorii vor fi la ore, vom vedea dacă se va și preda, dacă se va evalua. Va trebui să reacționăm în continuare la aceste politici nedrepte aduse în educație de către guvernanți. Suntem la începutul anului școlar și oamenii sunt cu adevărat supărați. A fost o vară neagră pentru că s-au luat măsuri fără consultare, fără analiză în teritoriu și aș putea spune că toată lumea a fost afectată. Vor vedea și copii când vor veni la școală că și ei sunt afectați privind bursele.”, a declarat Vasile Busuioc, director Liceul Tehnic „Decebal”.

