Ancheta privind uciderea lui Charlie Kirk, activist conservator și apropiat al lui Donald Trump, ia o întorsătură neașteptată. Potrivit The Wall Street Journal și The Daily Beast, gloanțele găsite la locul crimei erau inscripționate cu mesaje pro-transgender și antifasciste.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal miercuri, la Utah Valley University, în timpul unui discurs despre identitate de gen și violența în campusuri. Focul a fost tras de la distanță, cu o pușcă de vânătoare de calibru .30, dintr-o clădire aflată la circa 200 de metri.

Arma a fost descoperită abandonată într-o zonă împădurită, înfășurată într-un prosop. În încărcător se aflau trei cartușe nefolosite, toate cu inscripții ideologice, iar un cartuș gol rămăsese pe poziție.

Potrivit comisarului Beau Mason, suspectul pare să fie „de vârstă universitară” și s-a infiltrat printre studenți înainte de atac. Imaginile video îl surprind intrând în campus la 11:52, urcând pe acoperiș și apoi părăsind clădirea printr-un salt spectaculos imediat după ce a tras.

FBI a transmis că urmează analize balistice și expertize pe amprente și urme biologice găsite la fața locului. Un tânăr a fost reținut inițial, dar eliberat ulterior, astfel că autorul atacului rămâne încă în libertate.

