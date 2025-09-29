Alianţa pentru Unirea Românilor a felicitat, luni, Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău, precum şi actualul partid de guvernământ pentru victoria obţinută la alegerile parlamentare de duminică.

”Partidul Alianța pentru Unirea Românilor denunță diferitele tentative menite să denigreze concurenți electorali de pe ambele maluri ale Prutului care împărtășesc crezul viitorului comun al românilor din România și Republica Moldova, precum și informațiile false care au fost răspândite în spațiul public în ultimele zile.

Felicităm Partidul Democrația Acasă pentru accederea în legislativul de la Chișinău, precum și actualul partid de guvernământ pentru victoria obținută. Nutrim aceleași sentimente unioniste și facem parte din aceeași familie europeană cu Partidul DA, iar relația noastră de cooperare este de notorietate”, a transmis AUR printr-un comunicat de presă.

Potrivit reprezentanților AUR, ”în ultimele zile, Partidul DA a fost denigrat, numit „prorus”, „parte a rețelei ȘOR”, iar președintele partidului, Vasile Costiuc, etichetat „Kagebist” pentru că ar fi participat, în 2013, la o conferință despre ortodoxie la Moscova. Înțelegem perfect metoda: orice mișcare suveranistă trebuie denigrată, stigmatizată, demonizată. Dar asta nu dă dreptul adversarilor politici să alimenteze un narativ mincinos și periculos”.

”Ceea ce vedem acum este o distorsionare gravă a democrației. Simplul fapt că AUR a susținut libertatea de exprimare și dreptul moldovenilor de a avea o alternativă politică a fost transformat de propaganda de serviciu într-un „complot prorusesc”. Este o rușine și un atac direct la suveranitatea democratică a cetățenilor Republicii Moldova.

Să fie clar: AUR nu a făcut campanie ilegală în Republica Moldova și, mai ales, nu am desfășurat nicio acțiune de campanie în ziua votului. Am transmis un singur mesaj – că destinul Moldovei nu poate fi rupt de România și că democrația nu se apără prin etichete lipite la comandă, ci prin respectarea competiției corecte. Unionismul nu este o provocare rusească, așa cum încearcă să acrediteze anumite cercuri antinaționale la București și Chișinău. Unionismul este proiectul de suflet al românilor de pe ambele maluri ale Prutului”, menționează AUR.

Totodată, partidul condus de George Simion a subliniat că ”având în vedere respectul pentru democrație, considerăm nocivă etichetarea din ultimele luni – din rațiuni pur electorale – a tuturor competitorilor ca fiind „subordonați Moscovei”. Dacă există o competiție democratică și exprimare liberă, tentativele de blocare a unor formațiuni și stigmatizarea constantă a opoziției sunt exact cele care ne duc către Moscova, nu cele care ne îndepărtează”.

”Viitorul Republicii Moldova trebuie să fie pro-european și pro-românesc deopotrivă, cu mai multă libertate de exprimare, mai multă democrație și mai puțină justiție politică. Altfel, tot acest ambalaj frumos de „campanie europeană” riscă să ascundă o dictatură de rit nou, unde cetățenii aleg doar ce li se permite, presa scrie doar ce dictează puterea, iar opoziția este demonizată și exclusă.

În perspectiva viitorului românesc și pro-european al Republicii Moldova, solicităm autorităților de la Chișinău să întreprindă măsuri urgente pentru ca procesul de decuplare de Federația Rusă să se producă rapid și convingător.

În primul rând, considerăm necesară ieșirea de urgență a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) – o organizație construită, patronată și controlată de la Moscova. Această ieșire trebuie realizată integral și hotărât, nu fragmentar, pe capitole convenabile temporar anumitor grupuri din aparatul de guvernare.

În al doilea rând, decuplarea Republicii Moldova de Federația Rusă trebuie să aibă loc și prin intermediul Bisericii Ortodoxe. Urmând modelul ucrainean, Republica Moldova trebuie să revină la Biserica Națională, ceea ce înseamnă, în cazul nostru, integrarea în Biserica Ortodoxă Română. În acest sens, solicităm autorităților de la Chișinău să sprijine și să întărească Mitropolia Basarabiei, în detrimentul Bisericii Ortodoxe Ruse, care funcționează nestingherit pe teritoriul Republicii Moldova, spre deosebire de situația actuală din Ucraina”, susținte AUR.

Mai mult, reprezentanții partidului solicită” Președinției Republicii Moldova și Guvernului să revină asupra proiectului legislativ privind transferul către Mitropolia Basarabiei a clădirii Seminarului Teologic, astfel încât acest edificiu să revină proprietarilor de drept”.

”În al treilea rând, solicităm autorităților Republicii Moldova decuplarea energetică a Republicii Moldova de spațiul strategic rus, în speță, în acest caz, de regiunea transnistreană. Independența energetică a Republicii Moldova nu se poate realiza prin menținerea conexiunii cu surse rusești, care vor împiedica nu doar proiectul de dezvoltare economică a Republicii Moldova, dar și proiectul de dezvoltare și emancipare politică a acestui stat vecin Uniunii Europene. Este nevoie ca Republica Moldova să se emancipeze de sursele de energie ale Federației Ruse, care o țin captivă în spațiul politic, ideologic, cultural, energetic și securitar al Federației Ruse. Victoria politică obținută la Chișinău trebuie concretizată printr-o eliberare reală de Federația Rusă, dincolo de retorică sau afirmații politice

Încheiem reamintindu-le românilor de pe celor două maluri ai Prutului că alegerile parlamentare din Republica Moldova au consfințit următoarea realitate politică: Partidul PAS, Partidul Democrația Acasă și Partidul Nostru au împreună 67 de mandate. Suficient pentru majoritățile constituționale care, în caz de primejdie maximă pentru Republica Moldova, poate vota modificarea Constituției și reunificarea cu țara mamă, România, prin asta securizând Republica Moldova de posibile amenințări. O amenințare militară rusească poate fi contrabalansată prin singura soluție de securitate reală pe care cetățenii Republicii Moldova o au la dispoziție, respectiv Alianța Euroatlantică-NATO. Republica Moldova se poate securiza, în caz de primejdie, prin reunificarea cu România și intrarea în cea mai mare și cea mai puternică alianță de securitate care există astăzi. Este un element pe care niciun politician lucid de la Chișinău sau de la București nu trebuie să îl uite.

Să nu uităm niciodată că România este ceea ce rămâne Republicii Moldova atunci când i se ia totul. Așa să ne ajute Dumnezeu”, menționează sursa citată.

