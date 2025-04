Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București l-a trimis în judecată, sub control judiciar, pe avocatul Cătălin Dinulescu din Baroul București, pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, după ce a rostit un discurs la protestul organizat în Piața Victoriei de susținătorii lui Călin Georgescu în luna ianuarie, în care a îndemnat oamenii să ‘pună mâna pe ciomege’.

‘În perioada 24.01.2025 – 26.01.2025, în baza unei rezoluții infracționale unice și determinate în baza aceluiași mobil, respectiv manifestarea susținerii față de un candidat la alegerile prezidențiale din România și dezaprobarea față de un partid politic, inculpatul a incitat publicul la acte de violență împotriva unei categorii de persoane definite pe criterii de apartenența politică. Astfel, în cadrul evenimentului protest din data de 24.01.2025 din Piața Victoriei, inculpatul a rostit următorul discurs: ‘Vrem pe el, atât! Bă! Voi dacă nu… Dacă încercați ceva împotriva acestui om, nesocotiți voința noastră! Vă călcăm pe cap! Dacă îndrăzniți să faceți ceva… vă călcăm pe cap! Păi, vă jucați, mă, cu noi? Unde ești, mă, bărbate? Vino, mă, aicea la o horă! Să facem bătuta! Vino mă aicea! Oricum o să ajungem și la… în curând! Nu mai rămâne nimic din sediul ăla al vostru! O să vedeți că acuma suntem așa, o mie, două, cât or să fie! Dar o să fim mai mulți! Și mai mulți! Bă, chiar vreți să punem mâna pe ciomege! Păi, vă scoatem, mă, cu ciomege! Dacă ne rugați, venim imediat!’ ‘, spune Parchetul într-un comunicat de presă.

De asemenea, avocatul a postat pe TikTok un clip video în care a adus noi amenințări.

‘Ulterior, la data de 26.01.2025, inculpatul a încărcat pe platforma de socializare TikTok un clip video cu el, prilej cu care adresează următorul mesaj: ‘Vă e frică, mă, ticăloșilor? Vă e frică, nu? Ziua Z se apropie! Se apropie, stați liniștiți, că ne pregătim! O să fim, nu 500.000 în stradă, mă … o să fim un milion, mă! O să vă călcăm pe cap! Vă e frică, nu? Am văzut în Piața Victoriei. Câte unități de jandarmi ați adus? Noi am venit pentru Hora Unirii! Doar v-am zgâlțâit, mă, puțin! Să vedeți cum e! Am tras de gardurile alea puțin și v-ați … pe voi! Erau jandarmii ăia uzi… ăia din față! Au chemat o mie și una de țestoase, prin spate pe acolo! Nu o să vă mai apere nimeni, mă, nici jandarmii, nici poliția, nimeni! În fața poporului nu va sta, mă, nimeni! Ați înțeles? Marș, mă, că măturăm cu voi pe jos! Feriți-vă de furia poporului, feriți-vă că va fi jale!’ ‘, precizează Parchetul.

Dosarul acestuia se va judeca la Curtea de Apel București.

AGERPRES