România avea, în 2024, o speranță de viață de 76,6 ani, a doua cea mai mică din Uniunea Europeană, cu o medie de 81,7 ani, în creștere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele Eurostat.

În 15 state membre speranţa de viaţă este mai mare decât media UE, pe primele locuri fiind Italia şi Suedia (ambele cu 84,1 ani), urmate de Spania (84 de ani).

De cealaltă parte a topului se află Bulgaria (75,9 ani) şi România (76,6 ani).

Totuşi, comparativ cu situaţia de dinainte de pandemie, anul 2019, în 24 din cele 26 de state UE pentru care sunt disponibile date preliminare, speranţa de viaţă a fost mai mare în 2024. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Lituania (1,1 ani) şi Cehia, Letonia şi România (un an în fiecare).

Ţările de Jos au fost singurul stat membru în care speranţa de viaţă a scăzut în 2024 comparativ cu 2019, cu 0,2 ani, în timp ce în Spania a rămas stabilă şi a crescut foarte puţin, 0,1 ani, în Franţa.