Sistemul se teme de protestele masive care se pregătesc și face o mișcare de ultimă oră. Călin Georgescu a fost din nou convocat de autorități, pentru a i se comunica faptul că se schimbă ziua în care trebuie să se prezinte la sediul IPJ Ilfov, în cadrul măsurii controlului judiciar, indică sursele Realitatea Plus.

Este pentru a doua oră când se face această modificare, fără ca instituțiile competente să ofere o explicație.

Potrivit informațiilor Realitatea Plus, Georgescu procedura săptămânală a fost reprogramată pentru miercuri, iar surse din apropierea cazului susțin că schimbarea ar putea avea legătură cu protestele anunțate de angajații din Educație.

Dascălii se vor aduna luni, 8 septembrie, în fața Guvernului și a instituiților administrative din țară, pentru o protesta fața de măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan.

Candidatul eliminat din cursă de sistem se află sub control judiciar într-un dosar care a generat interes public, iar orice modificare procedurală este atent monitorizată de presă și de susținătorii săi.

