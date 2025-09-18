Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Cristian Popescu Piedone spune că este de datoria lui să ajute țara care i-a oferit totul. „ Oameni buni, Stimați amici, Prieteni dragi, HAIDEȚI SĂ NE AJUTĂM ȚARA! ROMÂNIA noastră are mare, mare nevoie de NOI!Fiecare dintre voi simțiți durerea ei, frământările ei, urletul ei!Eu o privesc, îi vorbesc, o ascult și conștientizez că mi-a oferit TOTUL!Eu sunt dator să o ajut, la rându-mi, întru TOTUL!”, scrie Piedone.

Fostul primar trece în revistă partidele prin care a trecut, recunoaște ajutorul venit din partea unor oameni ca Iliescu și Dan Voiculescu, dar consideră că este important, ca om și politician, să nu te dezici de trecutul tău.

„Da, am fost membru al PSD.

De la FSN-ul președintelui Ion Iliescu, de care nu m-am dezis niciodată!, la PDSR… până la PSD-ul pe care l-am slujit și pe care l-am prețuit până la o răspântie de… idei! De… principii!