Medicul Monica Pop atrage atenția că imunitatea începe de la alimentație, iar primul pas este micul dejun corect. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, medicul oferă două sfaturi simple, dar esențiale, pentru întărirea sistemului imunitar încă de la primele ore ale dimineții. Iată ce a scris medicul.

Proteine la micul dejun – secretul unei imunități puternice

Dr. Monica Pop recomandă ca prima masă a zilei să conțină obligatoriu proteine, care stimulează celulele responsabile de apărarea organismului.

Nu plecați niciodată de acasă fără să luați micul dejun, oricât ar fi de «mic». Dar, să conțină neapărat o proteină (ou, brânză, șuncă), pentru a activa celulele răspunzătoare de imunitate. Este ceea ce am învățat încă din facultate de la un mare medic infecționist, domnul Dr. Stetrescu!”, a scris Monica Pop.

Alimente recomandate la micul dejun: ouă, brânză, șuncă slabă, iaurt grecesc, brânză cottage.

Vitamina D3 – aliatul organismului în sezonul rece

Medicul subliniază importanța suplimentării cu vitamina D3, mai ales în lunile în care expunerea la soare este redusă.

„Luați zilnic Vitamina D3. Dacă aveți posibilitatea, făceți-vă o determinare a Vitaminei D3 din sânge. Există teste la farmacie. Valoarea normală este între 30-100. Cei cu valori sub 30 să ia Vitamina D3 de 5.000. Ceilalți, minimum 2000 pe zi, chiar dacă nu ați mai făcut nicio determinare”, recomandă medicul

Sursa: Realitatea Medicala