Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cel mai rece a fost in noaptea de Revelion la Cavnic si Ocna Sugatag – 3 grade. Vantul a prezentat intensificari temporare, iar pe creste a spulberat zapada. Sectoarele de drumuri publice din judet au carosabilul curat si uscat. Sunt tronsoane de drum partial umed in zonele de deal si de munte.

Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu noua utilaje si au raspandit 39 tone sare in Pasul Prislop, pe Dealul Stefanitei, Dealul Huta-Certeze, la Mesteacan, dar si pe centura de ocolire a municipiului Baia Mare. Ceru;l este acoperit. Vizibilitatea in trafic este buna. Ninge slab in Pasul Prislop, pe Dealul Stefanitei, fulguieste la Viseu de Sus si pe Dealul Hera. Nu am avut inregistrate evenimente rutiere sau perturbari de trafic datorita conditiilor meteorologice. Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au avut o tendinta de scadere. Nu au fost semnalate probleme deosebite. Fenomenele de iarna sunt inca prezente pe principalele cursuri de apa. Gheata este prezenta la malurile raurilor Tisa, Viseu, Vaser, Iza, Botiza, Suciu si Mara. Curg sloiuri de gheata pe raul Lapus.

Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Strat de zapada se gaseste doar in zona montana inalta si masoara pana la 16 cm la Vf. Iezer. Sunt asigurate serviciile de utilitate publica.

Vremea ramane si astazi in judet apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros si variabil spre seara. Izolat la munte in prima parte a zilei sunt posibile ninsori slabe. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari trecatoare ce vor avea viteze de 40-45 km/h, iar pe crestele montane va spulbera zapada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 0 si 3 grade, iar cele minime intre -7 si -4 grade. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -10 grade la Vf. Iezer, -7 grade in Pasul Prislop, -5 grade in Pasul Gutai, -4 grade la Borsa, Cavnic -3 grade la Viseu de Sus, Ocna Sugatag, Targu Lapus, -2 grade in Baia Sprie, Baia Mare, Sighetu Marmatiei, -1 grad la Seini, Somcuta Mare.