Vremea a fost in general inchisa si calda pentru aceasta perioada. Incepand din cursul dupa-amiezii, pe arii extinse temporar a plouat. In zona montana inalta a nins. Cantitatea maxima de apa cazuta a fost de 15.0 l/mp in Baia Mare. Vantul a suflat slab, cu la moderat cu intensificari noaptea in zona montana inalta, de pana la72 km/h, la Vf Iezer. Circulatia rutera se desfasoara in conditii de iarna.

Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm se gaseste depusa pe carosabilul DN18, in Pasul Gutai, intre km 22 si km 33. Celelalte sectoare de drum national au carosabilul umed. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 10 utilaje, din care doua UNIMOG si au imprastiat 115 tone de material antiderapant pe DN18, DN19 si DN17C si 750 kilograme clorura de calciu, in Pasul Gutai.

Sectoarele de drumuri judetene au carosabilul curat si umed. Sunt tronsoane de drum la Cavnic pe care se gaseste zapada framantata. S-a actionat la Cavnic cu cinci utilaje si s-au raspandit 200 tone de material antiderapant. Cerul este acoperit, ninge viscolit in Pasul Gutai, pe celelalte sectoare de drumuri publice ploua slab. In Pasul Gutai, vantul prezinta intensificari cu viteze cuprinse intre 50 si 70 km/h. Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost in crestere. Nu au fost semnalate probleme. Gheata este prezenta la malurile raurilor Tisa, Viseu, Vaser, Ruscova, Iza, Botiza, Mara si Lapus. Sunt poduri de gheata cu ochiuri pe raurile Suciu, Lapus, Botiza si Iza. Se mentine podul de gheata pe cursul raului Iza (apa curge pe sub podul de gheata). Exploatarea acumularii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Stratul de zapada masoara: pana la 4 cm la Vf. Iezer, 2 cm in Baia Borsa, 1 cm in Pasul Gutai si in zona de deal la Cavnic. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -6 grade la Vf. Iezer, -2 grade in Pasul Prislop, -1 grad in Pasul Gutai, 0 grade la Cavnic 1 grad la Borsa, Viseu de Sus, Ocna Sugatag, 2 grade in Sighetu Marmatiei si Targu Lapus, 3 grade in Baia Sprie, Baia Mare, Seini, Somcuta Mare. Vremea se va raci astazi in judet, usor fata intervalul precedent.

Cerul va fi mai mult noros. Temporar vor cadea precipitatii mixte la inceput, apoi vor predomina ninsorile. La munte va ninge iar izolat cantitatile de apa vor depasi 10-15 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari temporare ziua cu rafale de 50-60 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depasi 90-100 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 2 si 4 grade, iar cele minime intre -3 si -1 grad. Izolat vor fi conditii de ceata. Ninge la Viseu de Sus si Cavnic. In zona de munte a judetului, in urmatoarele 3 ore, pe arii relativ extinse, va ninge. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări pe creste care la rafală vor atinge și depăși 90-100 km/h, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada, determinând scăderea vizibilității.