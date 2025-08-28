Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Ambasada Ucrainei în România și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), va organiza cursuri gratuite de limba română pentru comunitatea ucraineană din România.

Înscrierile pentru aceste cursuri, care se desfășoară online în perioada 29 septembrie – 3 decembrie, vor avea loc până pe 19 septembrie. Cursul are două module, fiecare de câte 40 de ore: începători și intermediar, iar grupele pot fi formate din 10 până la 15 persoane.

Scopul acestui demers este de a oferi ucrainenilor din România abilitățile necesare pentru a comunica eficient și a se integra în societatea română – de exemplu, pentru a avea acces la servicii medicale sau pentru a participa la un interviu de angajare.

\”Accesul la limba română este un pas de integrare și credem că nu este doar un lucru necesar, dar și un semnal pe care vrem să îl dăm cu această ocazie. Această șansă de integrare reprezintă și un mod de a ne cunoaște mai bine\”, a declarat președintele Institutului Cultural Român, Liviu Jicman, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

La rândul său, președinta CONAF, Cristina Chiriac, s-a referit la drama prin care trec cei din țara vecină care au fugit în România din calea războiului.

\”Prioritar și primordial este ca toți cetățenii ucraineni care locuiesc pe teritoriul României să fie integrați și să cunoască limba română, pentru a putea înțelege care le sunt drepturile și cum pot să contribuie, să își ducă viața la un nivel decent. Cu siguranță, cu toții trăim cu speranța că într-o bună zi acest război se va termina. Vă mărturisesc că murmurul general pe care l-am auzit pe culoare și coridoare de la acești oameni a fost \”Într-o zi o să mă întorc acasă\”. Pare că acea zi este din ce în ce mai îndepărtată. Până când acea zi va veni, ne revine responsabilitatea imensă, a tuturor, a autorităților, a ONG-urilor, a tuturor celor care înțeleg ce înseamnă empatie, să continuăm demersurile pe care le-am început acum trei ani și jumătate și oferim o șansă tuturor acestor copii și femei\”, a spus Chiriac.

Ambasadorul Ucrainei la București, Ihor Prokopciuc, a amintit recenta vizită a ministrului român de Externe, Oana Țoiu, în Ucraina. El a spus că atunci a fost discutat și subiectul stabilirii zilei limbii române în Ucraina. \”Această idee a fost primită pozitiv la Kiev\”, a arătat el.