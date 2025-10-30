Reprezentanții companiei au transmis condoleanțe familiilor victimelor și au subliniat că vor da dovadă de „cea mai mare transparență și responsabilitate” în cadrul investigației.

Distrigaz Sud Rețele a precizat că experții desemnați analizează în continuare cauzele exacte ale deflagrației, iar până în acest moment nu există o concluzie tehnică definitivă. Compania susține că „a acționat și acționează în conformitate cu legislația și obligațiile de siguranță” care reglementează activitatea sa.

„În urma deciziei Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București prin care s-a adus la cunoștința Distrigaz Sud Rețele calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie, ne exprimăm mai jos, cu responsabilitate, poziția.

Înainte de toate, ne reafirmăm profunda solidaritate față de familiile victimelor, apropiații acestora și toate persoanele afectate de această tragedie. Trei vieți au fost pierdute, alți oameni au fost răniți, iar această durere ne obligă să dăm dovadă de cea mai mare transparență și de un simț profund al responsabilității.

În același timp, reamintim că experții desemnați în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei – care nu au fost încă stabilite, putând fi implicați o multitudine de factori, așa cum a fost arătat în spațiul public. În acest moment, nu fost emisă nicio concluzie tehnică definitivă privind cauzele incidentului.



Reafirmăm că am acționat și acționăm în conformitate cu normele legale și cu obligațiile de siguranță care reglementează activitatea noastră.



Avem încredere în statul de drept și în capacitatea justiției de a desfășura o anchetă riguroasă, imparțială și aprofundată, care să stabilească responsabilitățile pe baza faptelor și a legislației aplicabile.



În cadrul procedurilor judiciare, vom prezenta toate elementele și apărările care demonstrează cu tărie conformitatea acțiunilor noastre. Dacă vor fi identificate și demonstrate deficiențe, ne vom asuma întreaga responsabilitate.

De asemenea, ne exprimăm deplina solidaritate cu toți angajații Distrigaz Sud Rețele implicați în anchetă. Angajamentul nostru față de siguranța persoanelor și a bunurilor rămâne absolut.”, se arată în comunicatul de presă al companiei Distrigaz Sud Rețele.

Sursa: realitatea.net