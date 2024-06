A mai rămas mai puțin de o lună până la cea de-a șasea ediție Neversea, the Queen of Festivals, care promite cea mai caliente ediție de până acum datorită celor peste 150 de artiști, experiențelor pregătite în festival și momentelor unice create de organizatori.

Fanii Neversea se vor întâlni cu DJ Snake, Tinie Tempah, Dimitri Vegas, artiști de top la nivel internațional, cu hituri care vor aduce energie bună alături de care vor petrece până la răsărit.

DJ Snake a devenit cunoscut publicului la nivel internațional datoritǎ hitului “Turn Down For What” feat. Lil Jon şi “Get Low”, dar şi datoritǎ colaborării cu Major Lazer și MØ pentru “Lean On”, ”Taki Taki” cu Ozuna, Selena Gomez şi Cardi B și “Loco Contigo” cu J Balvin.Setul lui DJ Snake completează lineup-ul eclectic pe care Neversea îl propune şi anul acesta.

Dimitri Vegas, unul dintre headlinerii Neversea de anul acesta, este parte din cunoscutul duo de DJ, Dimitri Vegas & Like Mike care ocupă locul 2 în Top 100 DJ Mag.

Dimitri Vegas a ajuns, alături de fratele său, la toate marile evenimente ale lumii, reușind să ocupe statutul de superstar în lumea muzicii electronice, fiind invitat ca artist oficial și la finala UEFA Champions League Final în Madrid. E un DJ care generează big buzz pe scenele marilor festivaluri, datorită celor mai cunoscute piese precum “Mammoth,” “The Hum,” “Tremor,” “Complicated,” și colaborărilor cu Martin Garrix, Steve Aoki și Afrojack.

În ultimii ani, Dimitri Vegas și-a consolidat cariera în cinematografie. După câteva roluri memorabile în blockbuster-uri precum Rambo: Last Blood, Men In Black: International, Yummy, H4Z4RD, Dimitri Vegas a fost ales și în distribuția noului film din seria Jurassic World: Dominion.

Tinie Tempah, pe numele său real Patrick Junior C. Okogwu, este rapper, MC, câștigător al BRIT Awards de 7 ori, a devenit cunoscut publicului din întreaga lume datorită piesei “Written in the Stars” cu Eric Turner, dar și colaborărilor cu Zara Larsson, Labrinth, Wiz Khalifa, Sofia Reyes, Tinashe, Wizkid, Martin Garrix și Timmy Trumpet, Rita Ora, Calvin Harris. Tinie Tempah va energiza publicul de pe Neversea Beach cu muzica sa uptempo și cu spiritul său efervescent.

Din România, de la Mainstage, nu vor lipsi Grasu XXL și Puya, pe lângă INNA, Antonia, Delia și Alina Eremia.

La Mainstage, pe lângă artiștii menționați anterior, publicul se va întâlni și cu Maluma, Nick Carter de la Backstreet Boys, Bebe Rexha, G-Eazy, Mahmut Orhan, Steve Aoki, Salvatore Ganacci, Don Diablo, Alok, Tujamo, Gordo, Sofi Tukker.

La The Ark, primele nume anunțate sunt DubFxWoodnote, Netsky și Wilkinson.

La DayDreaming, Jan Blomqvist, Sara Bluma, Sébastien Légere, Shimza și Vintage Culture sunt doar câteva dintre numele cu care fanii vor petrece patru răsărituri și apusuri de neuitat.

Neversea, the Queen of Festivals, promite cea mai caliente ediție de până acum datorită celor peste 150 de artiști, experiențelor pregătite în festival și momentelor unice create de cel mai mare festival de pe o plajă din Europa. Începând din această ediție, mesajul pe care vor să-l transmită organizatorii este acela de a deveni, fiecare dintre noi, cea mai autentică variantă a noastră. Acest lucru înseamnă că, la Neversea, în cele patru zile, poți să fii cine vrei să fii fără bariere și fără prejudecăți. Neversea va primi o energie feminină care se va regăsi începând de la line-up, campanii, parteneri și experiențe în festival.

Începând cu acest an, Neversea își asumă misiunea de a crește procentul de femei artiste din festival. De asemenea, anul acesta, în fiecare zi, la fiecare scenă, va fi câte o artistă inclusă în lineup.

Neversea rămâne cel mai mare festival de pe o plajă din Europa și este locul perfect pentru o experiență memorabilă, începând de la headlinerul principal, marea, la răsăritul pe plajă alături de prieteni, de persoana iubită și până la momentele unice oferite de artiștii festivalului.

Neversea are loc între 4-7 iulie 2024 la Constanța. Cei care nu și-au achiziționat încă un abonament pentru cea de-a șasea ediție a festivalului Neversea o pot face de pe neversea.com/tickets. Fanii pot cumpăra și bilete de o zi, cu prețuri începând de la 56 de euro + taxe și VIP 4 days de la 335 de euro + taxe.

România se află pe harta marilor evenimente la nivel global și datorită festivalului Neversea, care a avut cea mai rapidă ascensiune în Top 100 Festivals, unde ocupă locul 41 și marchează un nou record în cele 5 ediții ale sale.

Cele patru apusuri și patru răsărituri de la Neversea sunt așteptate de fanii festivalului în fiecare vară, momente în care își promit că vor dansa și vor cânta alături de artiștii favoriți. În cele 5 ediții de festival, peste 1.2 milioane de iubitori Neversea s-au bucurat de experiența memorabilă de la malul mării.