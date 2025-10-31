FC Rapid București a învins clar formația de ligă secundă CSC Dumbrăvița cu scorul de 4-0 (2-0), joi seara, în Giulești, într-un meci considerat în deplasare, în Grupa A a Cupei României la fotbal.

Atacantul slovac Timotej Jambor (21) a marcat primul său gol de când joacă pentru Rapid, cu o lovitură de cap, la centrarea lui Rareș Pop (21).

Fundașul olandez Lars Kramer (42) a marcat și el în premieră pentru Rapid, cu o lovitură de cap la centrarea lui Constantin Grameni (42), la o ieșire greșită a portarului Marian Brașoveanu.

În repriza secundă, Alexandru Dobre a reușit dubla (70, 79). Primul gol l-a marcat din penalty, după un henț comis de Gheorghe Gondiu, iar al doilea din centrarea lui Antoine Baroan.

Rapid a mai avut o ocazie mare, prin Luka Gojkovic (40), care a șutat din 3 metri în fața lui Brașoveanu.

CSC Dumbrăvița a avut câteva șanse de a înscris golul de onoare, dar portarul Franz Stolz a apărat șuturile lui Daniel Olariu (63, 64) și Bogdan Panaite (64).

În celelalte meciuri din grupă, FC Argeș a învins-o pe Metaloglobus cu 3-2, în deplasare, iar CFR Cluj a dispus de CSM Slatina cu 4-0.