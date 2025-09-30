Președintele AUR, George Simion, a transmis, luni seară, un nou mesaj de forță pentru români. Liderul suveranist a lansat un atac dur la adresa Guvernului și le-a cerut cetățenilor din țară, dar și din diaspora, să nu renunțe la visul lor acela că ”România va fi țara noastră”.

”Bună seara, dragi români,

La ceas de seară, la casa babei Vrâncioaia, vreau să vă transmit un mesaj de încredere în zilele și lunile care vor veni. Situația nu este deloc roză, acest guvern de tâlhari a creat o uriașă criză economică. Zi de zi disponibilizări, zi de zi oameni care se gândesc dacă să emigreze sau nu.

Nu avem voie să ne părăsim cauza, nu avem voie să ne părăsim credința, și nu trebuie să ne oprim vreo clipă în a lupta pentru națiunea, familia și credința noastră.

Ați văzut tot ce se întâmplă la Brad, la Hunedoara, la Mangalia, la Dej, și în toate colțurile țării. Se fac angajări la Ministerul de Externe, dar din păcate, se fac disponibilizări în mediul privat. Nici președintele, nici premierul, numiți de ei, nu au ca interes bunăstarea românilor.

Cumpără armament pentru Ucraina, ne tot agită că vin rușii, vin rușii, vin rușii, când cei mai mari cotropitori, cei mai mari ruși, cei mai mari distugători ai țării noastre sunt chiar ei.

Ne-au vândut pe două parale, au pretenția că sunt conducători, dar nici niște administratori sau guvernatori nu sunt.

Aveți încredere în voi, aveți încredere în înaintași, aveți încredere în puterea poporului român de a renaște ca pasărea Phoenix”, a declarat George Simion.

Urmărește mesajul integral al președintelui AUR pentru români, aici: