Liderul suveranist George Simion, reacție-fulger după anunțul privind căderea guvernului francez. Președintele AUR speră ca acesta să fie doar începutul unei serii de evenimente care să ducă la schimbări radicale atât în politica din Franța, cât și din România.

Într-o postare pe rețelele sociale, Simion a făcut o paralelă cu situația politică din România, exprimându-și speranța că „guvernul lui din România” — referire la premierul Ilie Bolojan — va avea aceeași soartă.

Declarația vine în contextul în care AUR și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au anunțat recent depunerea unei moțiuni simple împotriva Guvernului, acuzând măsuri de austeritate și „abuzuri legislative” comise prin angajarea răspunderii. Declarația vine în contextul în care AUR și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au anunțat recent depunerea unei moțiuni simple împotriva Guvernului, acuzând măsuri de austeritate și „abuzuri legislative” comise prin angajarea răspunderii.

SIMION A CRITICAT DE NENUMĂRATE ORI PREUSPUSELE INGERINȚE ALE REGIMULUI MACRON ÎN ALEGERILE DIN ROMÂNIA

George Simion a lansat de-a lungul timpului numeroase atacuri publice la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, în special în contextul alegerilor prezidențiale din România din 2024–2025.

Liderul suveranist a acuzat Franța că s-a implicat activ în procesul electoral românesc, iar Ambasada Franței l-ar fi sprijinit fățiș pe contracandidatul său, Nicușor Dan.

Simion a invocat vizită făcută de ambasadorul Franței la președintele Curții Constituționale, sugerând că anularea alegerilor ar fi fost influențată politic.

Cum se implică Franța în alegerile din România. Întâlnirea controversată din biroul șefului CCR

Într-un interviu televizat în Franța, Simion a spus: „Franța s-a implicat în alegerile din România. Ambasadorul a mers prin toate regiunile țării ca să convingă oamenii de afaceri să-l susțină pe contracandidatul meu”.

GUVERNUL LUI FRANCOIS BAYROU, RĂSTURNAT DE PARLAMENT. FRANȚA INTRĂ ÎNTR-O NOUĂ CRIZĂ POLITICĂ

Sursa: Realitatea din AUR