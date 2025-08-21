Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat joi proiectul privind Pilonul 2 de pensii, care vizează peste 8 milioane de români. Noile reguli prevăd că pensionarii vor putea retrage inițial doar 30% din suma acumulată, restul urmând să fie plătit treptat, pe parcursul a opt ani.

Decizia schimbă modul în care românii se pot folosi de economiile strânse prin fondurile private de pensii. Până acum, retragerea banilor se putea face integral, însă Executivul a ales varianta eșalonată, ceea ce înseamnă încasări lunare timp de mai mulți ani.

Proiectul a fost discutat anterior în dezbatere publică și analizat de Ministerul Muncii, împreună cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Scopul a fost stabilirea unei formule considerate sustenabile pe termen lung, după mai multe runde de consultări.

Varianta inițială propusă de autorități era și mai restrictivă. Se dorea ca românii să poată retrage în prima tranșă doar 25%, iar restul banilor să fie distribuit pe o perioadă de 10 ani, ceea ce a generat un val de nemulțumiri.

Controversele au apărut rapid, având în vedere că decizia privește direct economiile de o viață ale a milioane de români. Mulți dintre aceștia au cerut să aibă libertatea de a dispune integral de sumele acumulate în conturile de pensii private.

Proiectul de lege adoptat de Guvern urmează să fie trimis în Parlament. Acolo ar putea suferi modificări, înainte de a fi adoptat în forma finală și pus în aplicare.

