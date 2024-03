Sfarsitul de saptamana te va gasi mai ingandurat/a decat de obicei. Din fericire, cei dragi vor sesiza acest aspect si vor face tot ce le sta in putinta ca sa iti ridice moralul! Intra in jocul lor si o sa vezi ca te vei simti mult mai bine!

Traversezi o perioada mai dificila din punct de vedere financiar si ca sa poti depasi acest moment, cel mai probabil ca vei apela la un imprumut bancar! Incearca sa alegi cea mai buna oferta de pe piata si nicidecum sa o accepti pe prima!

Horoscop Gemeni

In ultimul timp nu ai mai fost deloc atent/a la alimentele pe care le consumi, iar lucrul acesta se reflecta in kilogramele in plus pe care le-ai dobandit. Fa mai multa miscare si pe cat posibil, renunta la zaharuri si la carbohidrati!

Horoscop Rac

Daca vei simti in acest sfarsit de saptamana ca o anumita persoana vrea sa te traga pe sfoara ori sa profite de bunatatea ta, trebuie sa actionezi! Nu iti expune vulnerabilitatile fiindca nu vor starni nicio empatie ci din contra, vor fi folosite impotriva ta!

Horoscop Leu

Dupa dificila saptamana de lucru care tocmai a trecut, poti in sfarsit sa te odihnesti si sa iti incarci bateriile! Daca esti pasionat/a de expeditiile montane, acum e momentul ideal pentru asa ceva. Fa-ti o gasca mare si echipeaza-te corespunzator, siguranta trebuie sa primeze!

Horoscop Fecioară

Vei participa astazi la o discutie extrem de constructiva, cu o persoana pe care abia ai cunoscut-o! De exemplu, poti profita de informatiile obtinute ca sa iti usurezi sarcinile de la locul de munca sau de ce nu, sa le transmiti si altora care sunt interesati!

Horoscop Balanță

Ai foarte multe lucruri de rezolvat in aceste doua zile si ca sa reusesti sa le faci pe toate, trebuie sa fii extrem de bine organizat/a. Nu te sfii sa mai delegi o parte din atributii, cei din jurul tau vor fi chiar incantati sa fie implicati!

Horoscop Scorpion

Sambata dimineata o sa primesti o vizita importanta care te va forta sa iti reconfigurezi cumva planurile. Din fericire, nu ai nicio problema sa te adaptezi din mers si sa pui rapid lucrurile pe picioare. In schimb, duminica va fi mult mai relaxata pentru tine si de ce nu, te vei gandi la vacanta si iti vei face planuri!

Horoscop Săgetător

O problema de sanatate minora va continua sa te sacaie si in aceaste doua zile. Incearca sa nu te ingrijorezi peste masura, cu timpul vor disparea si aceste ultime simptome! Totusi, daca vrei neaparat sa grabesti vindecarea, nu lua medicamente dupa ureche ci consulta-te intotdeauna cu un medic!

Horoscop Capricorn

Daca te-ai plictisit sa faci aceleasi lucruri mereu, ar trebui sa discuti cu partenerul tau si sa faceti ceva ca sa rupeti rutina! In plus, nu te mai gandi atat de mult la bani, nu doar bugetul este important ci si confortul tau psihic!

Horoscop Vărsător

O problema tehnica iti va da serioase batai de cap in acest weekend. Din fericire, nu trebuie sa te descurci singur/a ci poti apela la un specialist! Tot ce poti face tu este sa limitezi pe cat posibil eventualele daune!

Horoscop Pești

Un coleg pe care il stiai insistent, devine extrem de stresant si te deranjeaza si in weekend. Incearca sa ii explici cu calm ca nu e in regula ceea ce face, iar daca pare ca nu intelege, ignora-l pur si simplu!

Sursă text: Eva.ro