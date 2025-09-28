Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că potenţialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în aceşti ani.

„Potenţialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în aceşti ani, care pot să-şi crească capacitatea de producţie şi să-şi diversifice sortimentele.

Vom avea astfel mai multe produse româneşti în magazine şi mai puţine importuri. Nu un guvern dezvoltă o ţară. Oamenii şi companiile fac acest lucru. Guvernul creează condiţiile pentru ca oamenii şi firmele să performeze”, a transmis Bolojan, sâmbătă, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Guvernului.

Şeful Executivului a avut o întâlnire cu fondatorul Transavia.

„I-am mulţumit azi, la sediul din judeţul Alba al companiei Transavia, domnului Ioan Popa, fondatorul acesteia, pentru produsele de calitate livrate zi de zi, pentru cele peste 2.300 de locuri de muncă şi pentru taxele plătite bugetului de stat. (…) Am discutat despre cum facem să debirocratizăm avizările şi obţinerea autorizaţiilor şi cum stabilim politici publice ce susţin creşterea producţiei interne şi a exporturilor”, a spus premierul.