Accident cumplit pe serpentinele de pe barajul Firiza, lângă Baia Mare. Un șofer de 18 ani din Negrești-Oaș, aflat la volanul unei mașini pline cu prieteni, a pierdut controlul direcției într-o curbă periculoasă. Vehiculul a derapat violent, s-a izbit de un copac și a fost proiectat apoi într-un al doilea.

Tânărul de la volan și alți trei pasageri au scăpat teferi, însă un prieten de 18 ani, din Vișeu de Sus, a fost grav rănit. Pompierii l-au scos dintre fiarele contorsionate, iar medicii l-au intubat pe loc înainte de a-l transporta la Spitalul Județean din Baia Mare, unde a fost dus direct în sala de operație. Starea lui este critică, iar doctorii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire.

Polițiștii rutieri din Baia Mare au stabilit că tânărul șofer nu a adaptat viteza într-o curbă. Testul cu aparatul etilotest a arătat că nu consumase alcool.

A fost deschis dosar penal, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.

Sursa: Realitatea de Maramures