Ceaţa scade vizibilitatea pe mai multe şosele importante din ţară, iar pe un tronson al Drumului Naţional 1 nu se circulă din cauza unui accident.

Cu detalii inspectorul principal de poliţie Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic.

Alexandru Andronache: Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri ale Drumului Național 1, la ieșire din localitatea Izvorul Crișului în județul Cluj, după ce s-a produs o coliziune între două autotrenuri, ce nu aveau încărcătură periculoasă. În urma accidentului un autotren s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar celălalt este imobilizat pe suprafața de rulare. Evenimentul s-a soldat cu rănirea ușoară a unei persoane, ce primește îngrijiri medicale la fața locului. Se estimează reluarea normală a traficului rutier după ora 8:30. De asemenea, este semnalată ceață, care cade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe autostrada A1 București – Pitesti, la km 23, pe raza localității Bolintin-Deal, pe autostrada A3 București – Brașov, vizibilitatea este scăzută la 100 de metri, pe tronsonul kilometric 43-31. În plus, ceața scade vizibilitatea în trafic chiar sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din județele Ilfov, Harghita, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călărași, Bacău, Botoșani, Galați, Neamț și Vrancea.

