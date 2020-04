Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a afirmat, astazi, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Cotroceni, ca ne aflam pe un tren ascendent privind infectarile cu noul coronavirus, fapt pentru care nu este momentul sa ne gandim la o politica de relaxare a masurilor de restrictie. Din contra, avertizeaza seful statului, trebuie sa respectam cu sfintenie masurile de igiena si izolare!

„Am depasit numarul de 10.000 de infectari. In ultimele 24 de ore au aparut aproximativ 400 cazuri noi. Suntem pe un tren ascendent, deci trebuie sa pastram cu strictete, cu sfintenie chair as spune, masurile de izolare si de igiena. Nu ne aflam in etapa de relaxare pentru ca nu ne aflam la o plafonare a numarului de infectari”, a spus Iohannis, subliniind ca in tarile in care s-a renuntat mai devreme la masurile de restrictie se observa o reaparitie a cazurilor de infectare cu COVID-19.

Mai mult, seful statului a precizat ca exista dovezi medicale care arata ca epidemia sa se poata reactiva.

Potrivit lui Iohannis, eforturile fiecarui stat in parte trebuie dublate de un efort comun la nivelul Uniunii Europene. Acesta va fi si mesajul pe care il va sustine in cadrul videoconferintei de astazi a statelor membre UE.