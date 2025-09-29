Moneda naţională s-a depreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0783 lei, în creştere cu 0,11 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0772 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3338 lei, în scădere cu 1,22 bani (-0,28%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3460 lei.

Moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4389 lei, în creştere cu 0,26 bani (+0,04%), faţă de 5,4363 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit cu 6,7497 lei (+1,28%) ajungând la 530,7520 lei, o nouă valoare-record, de la 524,0023 lei, în şedinţa precedentă.

