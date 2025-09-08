Ilie Bolojan a scăpat de pericolul moțiunilor, însă doar pentru moment. Potrivit unor surse, magistrații de la ICCJ se reunesc astăzi ca să decidă dacă vor contesta la CCR celelalte patru proiecte asumate de Bolojan în Parlament. În plus, și opoziția a anunțat că va depune contestație. Guvernul riscă din nou să cadă și peste doar o săptămână, atunci când ar trebui să fie gata reforma administrativă. Bolojan a amenințat că își dă demisia dacă nu se ajunge la o înțelegere și, potrivit unor surse, momentan grupul de lucru nu a reușit să ajungă la niciun consens. Liderii coaliției s-ar putea întâlni zilele viitoare într-o ședință pe această temă.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, Instanța Supremă analizează luni posibilitatea sesizării Curții Constituționale (CCR) privind pachetele de legi adoptate de Executiv în Parlament, prin asumarea răspunderii.

ICCJ a atacat deja la CCR reforma pensiilor magistraților, adoptată de guvernul Bolojan tot prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului. În acest context, reforma pensiilor speciale a guvernului Bolojan ar putea fi declarată neconstituțională.