În ultimele 24 de ore, efectivele Ministerului Afacerilor Interne au desfășurat 6.067 de acțiuni pentru protejarea cetățenilor și 1.361 de misiuni de acordare a asistenței medicale de urgență, iar peste 700 de șoferi considerați un potențial pericol pentru siguranța rutieră au fost retrași din trafic.

Potrivit unui comunicat al MAI transmis, duminică, AGERPRES, efectivele MAI au prins în flagrant și 202 autori de infracțiuni.

Principalele misiuni desfășurate de angajații Ministerului Afacerilor Interne au fost prevenirea și combaterea infracționalității de orice fel; creșterea gradului de siguranță rutieră; acordarea asistenței medicale de urgență; precum și supravegherea și controlul frontierei de stat.

Dintre cele 6.067 acțiuni pentru protejarea cetățenilor, 4.251 au fost de ordine publică și 1.816 situații de urgență. Potrivit sursei citate, au fost depistate 10 persoane urmărite, iar pentru 66 de persoane s-au dispus măsuri preventive.

‘Intervențiile au fost imediate și ferme pentru liniștea cetățenilor care ar fi putut fi afectați. Eforturile de menținere a ordinii și siguranței publice au dus la identificarea și sancționarea a numeroase fapte penale și contravenționale, contribuind astfel la creșterea siguranței cetățenilor’, se precizează în comunicat.

În ultimele 24 de ore, au fost efectuate 52.707 de verificări cu aplicația eDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. De asemenea au fost semnalate de eDAC 43 de alerte.

Pentru siguranță rutieră au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol pentru ceilalți participanți, 728 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii.

În punctele de trecere de la frontiera externă, pe sensul de intrare în țară, au fost supuse controalelor 69.118 persoane și 13.287 de mijloace de transport.

Pe sensul de ieșire din țară, au fost controlate 62.546 de persoane și 11.972 de mijloace de transport. În urma controalelor efectuate au rezultat 25 de cetățeni străini respinși la intrare și un cetățean respins la ieșire.

Au fost constatate 59 de infracțiuni și s-au aplicat 59 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 54.014 lei. De asemenea, au fost depistați 66 migranți ilegali.

3.132 de polițiști de frontieră, dintre care 2.066 la supravegherea frontierei și 804 la controlul de frontieră efectuat în punctele de trecere de la frontiera externă a UE, au acționat cu 840 mijloace de mobilitate.

În cazurile de situații de urgență au avut loc 1.361 misiuni de asistență medicală, 270 misiuni de stingere incendii, 4 misiuni de descarcerare și au fost salvate 14 persoane.

De asemenea, 12 aeronave au fost ridicate de la sol pentru misiuni aero-medicale / S.M.U.R.D; zboruri de instrucție și de verificare aeronave; misiuni de monitorizare a traficului rutier.

Misiunile aero-medicale au jucat un rol important în răspunsul rapid la urgențe. În urma acestor misiuni au fost salvate 19 persoane.

