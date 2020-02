Vremea a fost deosebit de calda fata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost noros. Pe arii extinse a plouat, iar in zona montana inalta a nins. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 27.7 l/mp, la Luhei. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari temporare de pana la 43 km/h in Baia Mare si Targu Lapus. In zona montana inalta rafalele de vant au avut viteze de pana la 104 km/h, la Vf. Iezer. La munte s-a semnalat ceata. Ploua in zonele de ses si de deal. In zona inalta de munte fulguieste.

Vizibilitatea in trafic este buna. Vantul prezinta intensificari cu viteze de 20-30 km\h, pe Dealul Huta Certeze. Carosabilul sectoarelor de drumuri nationale din este curat si umed. Pe drumurile nationale s-a actionat cu patru utilaje si s-au raspandit 20 tone de material antiderapand pe DN18 si DN18B. Carosabilul sectoarelor de drumuri judetene este curat si umed. S-a actionat cu doua utilaje si imprastiat 30 tone de materiale antiderapant pe DJ184 si DJ109f (Cavnic). Debitele si nivelurile cursurilor de apa din judet au fost in crestere. Nu au fost semnalate probleme.

Fenomenele specifice iernii nu mai sunt prezente pe cursurile de apa, datorita temperaturilor pozitive. Exploatarea amenajarii hidrotehnice Stramtori-Firiza se realizeaza in conditii de siguranta. Strat de zapada se gaseste doar in zona montana inalta si masoara pana la 5 cm, la Vf. Iezer. Valori ale temperaturii aerului la aceasta ora: -1 grad la Vf. Iezer, 2 grade in Pasul Prislop, 4 grade in Pasul Gutai si la Sighetu Marmatiei, 5 grade la Borsa si Cavnic, 6 grade la Viseu de Sus, 8 grade la Ocna Sugatag, 9 grade in Baia Sprie, Baia Mare, Targu Lapus, Seini, Somcuta Mare. Vremea se mentine si astazi in judet deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi mai mult noros si pe arii extinse va ploua. La munte precipitatiile vor fi mixte.

Pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 25-30 l/mp. Vantul va sufla slab la moderat, cu intensificari temporare de pana la 45-60 km/h, iar in zona montana inalta de pana la 70-90 km/h, unde va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 7 si 10 grade, iar cele minime intre 2 si 5 grade.