Florin Barbu, ministrul Agriculturii, exprimă îndoială cu privire la scumpirea cărnii de porc, explicând creșterea prețurilor la alte produse.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, spune că nu crede că se va scumpi carnea de porc. Asta în condițiile în care prețurile au crescut chiar și după plafonarea adaosului comercial, iar de scumpiri mari am avut parte și la alte produse, precum legumele sau articolele de curățenie.

„Sigur legumele au o creștere în perioada aceasta, pentru că am finanțat foarte mult bazinul legumicol din România. Am dat foarte multe proiecte și am instalat mulți fermieri tineri cu 70.000 euro și sigur costurile, când scoți legume, sunt mai mari. Mă bucur, chiar dacă ardeiul kapia este acum 7-8 lei, 9-10 lei, mă bucur că aceste legume sunt românești și sunt în magazinele de retail din România. Nu cred că vor fi creșteri la carnea de porc. E plafonat adaosul comercial la carnea de porc, s-a scumpit sub plafonare. Nu s-a scumpit, probabil atunci când ai plafonare de adaos și nu poți pune mai mult de 20%, în România se face o fișă de cost, probabil au crescut alte cheltuieli ale operatorilor în procesare, în retaileri, probabil alte cheltuieli colaterale…”, a transmis ministrul Agriculturii, Florin Barbu, potrivit realitatea.net.

Sursa: Realitatea de Arges