Ministrul Mediului, Costel Alexe, a recționat după ce la Poienile de sub Munte, localnicii au oprit un transport ilegal de lemne. Ministrul a declarat că în martie a depus o inițiativă legislativă în urma căreia cei care transportă ilegal lemne să fie condamnați la o pedeapsă cu închisoare.

Costel Alexe a precizat că și cazul hoților de lemne opriți zilele acestea în Maramureș este încă o dovadă că decizia CCR prin care ”confiscarea utilajelor folosite în infracţiunile silvice este neconstituţională” reprezintă o adevărată piatră de moară în lupta cu mafia lemnului.

”Din păcate, Maramureșul este unul din județele profund afectate de tăierile ilegale de arbori, tăierile istorice din Ocoalele Silvice Borșa și Sighet, pentru care și astăzi România plătește un tribut greu – proceduri de infringement și sancțiuni din partea Comisiei Europene, fiind de referință în materie de corupție! Am mers personal în primăvara acestui an în Maramureș, la Ocolul Silvic Sighet, să văd dezastrul cu ochii mei: sute de hectare de pădure rase între 2005-2012, peste 100.000 metri cubi tăiați ilegal, un prejudiciul inestimabil adus naturii, speciilor și ecosistemelor de acolo. Timp de 10 ani, acolo s-a produs un adevărat măcel, fără să știe nimeni să denunțe nimic, deși totul s-a petrecut sub ochii lor, cu largul concurs al tuturor! Este clar că, în comunități mici, ca aceasta de la Poenii de Sub Munte, localnicii îi știu pe cei care taie și transportă ilegal și mă bucură faptul că oamenii s-au solidarizat cu autoritățile și se implică pentru denunțarea celor care încalcă legea!” a precizat ministrul mediului, Costel Alexe.