Un proiect de lege ce elimină taxa judiciară de timbru pentru cererile de divorţ şi partaj, atunci când sunt formulate de victime ale infracţiunii de violenţă în familie, a fost adoptat, miercuri, 5 noiembrie, de plenul Camerei Deputaților, for decizional.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în scopul asigurării unei protecţii adecvate victimelor violenţei domestice, prin scutirea acestora de la plata taxei judiciare de timbru în cazurile de divorţ şi, respectiv, de partaj pentru victimele violenţei domestice.

Potrivit expunerii de motive, propunerea de scutire de la plata taxei judiciare de timbru în cazurile de partaj pentru victimele violenţei domestice are ca scop asigurarea unei măsuri suplimentare de protecţie juridică, menită să faciliteze accesul acestora la justiţie, fără a fi împovărate de costuri suplimentare.

De asemenea, această măsură contribuie la asigurarea unui tratament corect şi echitabil în procesul de partaj, în contextul unui divorţ marcat de violenţă.

„Sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru cererile de divorţ şi partaj privind bunurile comune atunci când sunt formulate de victime ale infracţiunii de violenţă în familie”, arată proiectul de lege, ce a fost iniţiat de deputatul PNL Alina Gorghiu.