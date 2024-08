Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu a anunțat, în premieră la Realitatea Plus, că de la 1 octombrie pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate. Decizia a fost luată luni seară, în urma unei discuții cu prierul Marcel Ciolacu, a explicat ministrul. Președintele Casei de Pensii Daniel Baciu a precizat că prin această măsură se va înregistra o creștere medie de 100 de lei. Realizatoarea Anca Alexandrescu a precizat că are confirmarea de la Guvern că măsura se va aplica și pentru pensiile militare.

„Am analizat cu premierul Marcel Ciolacu în această seară situația și am decis ca începând cu 1 octombrie, ziua persoanelor vârstnice, nicio pensie din sistemul public sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată. (…) Pot să spun că este o decizie a guvernului, în urma pe care am avut-o la guvern la inițiativa premierului Marcel Ciolacu” a declarat Simona Bucura Oprescu la Realitatea Plus.

Prezent în platou, șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a precizat că este vorba de o majorare, în medie, cu circa 100 de lei.

Ediție-maraton despre pensiile românilor, la Culisele Statului Paralel. Ce se întâmplă cu pensiile calculate greșit? Anunțul șefului Casei

Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului de Finanțe să vină cu o evaluare a impactului bugetar a măsurii de ridicare la 3.000 de lei a pragului de impozitare.

“I-am cerut ministrului Finanţelor să îmi facă o simulare ca să vedem exact câte persoane intră în această zonă, astfel încât să nu piardă oamenii în loc să câştige. Cu întreaga analiză o să vină ministrul Finanţelor astfel încât nimeni să nu piardă niciun ban nici prin impozitare, nici prin renunțare la voucherele sociale pentru alimente”, a precizat premierul.

Ulterior, Anca Alexandrescu a precizat că are confirmarea oficială de la Guvern că măsura privind ridicarea pragului de impozitare a pensiilor la 3.000 de lei se va aplica și în cazul militarilor în rezervă, urmând ca diferența de la 3000 de lei și suma în plată să fie impozitată cu 10%.

De asemenea, ministrul Muncii i-a liniștit și pe pensionarii care beneficiază de indemnizația minimă socială. „Avem Ordonanța 6/2009 pentru pensia minimă garantată are o prevedere explicită care spune că în fiecare an indemnizația socială minimă se majorează. Vin cu această precizare pentru a risipi temere exprimată și în spațiul public că cei peste 900 de mii de pensionari care după recalculare au rămas în indemnizația minimă socială nu vor beneficia de majorare în 2025”.