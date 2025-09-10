Președintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat în funcția de premier pe fostul ministru al apărării, Sébastien Lecornu.

Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Macron, acesta va începe consultările cu partidele parlamentare în încercarea de a găsi acorduri de susținere înainte de a forma un nou guvern.

Miercuri, în toată țara, este așteptată să se desfășoare o amplă acțiune de protest, coagulată pe rețelele de socializare sub sloganul „Să blocăm totul”.

Peste 80.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați de autoritățile franceze pentru a preveni escaladarea violentă a manifestărilor care amenință cu blocarea mai multor drumuri, centre comerciale și instituții publice. D

În vârstă de 39 de ani, Sébastien Lecornu a avut o ascensiune politică remarcabilă. Ales primar al unui oraș mijlociu la doar 27 de ani, apoi președinte de Consiliul Departamental, senator, el a fost prezent în mai multe guverne ca secretar de stat și apoi ministru. El deține portofoliul ultrasensibil al forțelor armate.

Noul premier nu va avea o misiune mai ușoară decât predecesorii săi, întrucât coaliția la putere nu are o majoritate suficientă în Parlament pentru a-și putea impune politica și deci va trebui să exerseze arta compromisului. Marea încercare vine chiar luna viitoare și anume bugetul de stat pe 2026.

După ce, în ultimele zile au circulat diverse scenarii între care numirea unui premier cu orientări de stânga pentru a atrage susținerea partidului socialist, desemnarea lui Sébastien Lecornu a stârnit o adevărată furtună în taberele opoziției.

Președintele a tras ultimul glonț al macronismului și rămâne izolat în micul său careu de fideli – a reacționat lidera extremei drepte Marine Le Pen.

Șeful extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, vorbește de o comedie tristă și cere demisia președinte lui Macron.