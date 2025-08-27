Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus, miercuri, 27 august, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități, că speră ca până la sfârșitul acestui an sau până la începutul anului viitor să devină lege proiectul referitor la stagiul militar voluntar de patru luni.

Ionuț Moșteanu a spus că proiectul de lege referitor la un stagiu militar voluntar de patru luni va fi pe masa Parlamentului în luna septembrie.

„În baza acestui proiect, Armata Română îşi va putea reîmprospăta rezerva voluntară, pentru că este foarte important să înţelegem că rezerva Armatei Române este îmbătrânită, sunt mulţi ani de când nu mai există armată obligatorie” a spus ministrul Apărării, la „Apel matinal” de la Radio România Actualități.

Ionuț Moșteanu a subliniat faptul că alte țări europene au folosit aceeași metodă de a-și reîmprospăta rezerva armatei, pentru a-i face pe tineri să vadă ce înseamnă armata.

„Dintre ei cei mai buni, cei mai dedicaţi, cei cărora li se potriveşte acest domeniu şi care îşi doresc să slujească în slujba ţării vor rămâne în armată, ca militari profesionişti”, a adăugat ministrul Apărării.

Stagiul militar va fi voluntar, nu obligatoriu

Realizatorii „Apelului matinal” de la Radio România Actualități, împreună cu ministrul Apărării, au subliniat faptul că este vorba despre un stagiu militar voluntar, nu despre unul obligatoriu.

„Militar voluntar, şi mulţumesc că punctaţi, pentru că sunt foarte multe fake news-uri în ultima vreme. În ultimii doi ani de zile, am văzut că războiul a fost instrumentat convenabil de către anumiţi politicieni, de către anumiţi influenceri care servesc alte agende, numai agenda României nu.

E foarte important ca oamenii să fie bine informaţi, şi îi rog pe toţi cei care mă ascultă, atunci când văd o chestie care li se pare senzaţională legată de armată sau de război, să intre pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale, dacă ştirea e şi acolo, înseamnă că este adevărată, dacă nu, nu”, a spus Ionuț Moșteanu.