Știința Explorări a început anul cu o înfrângere pe teren propriu, în fața echipei SCMU Craiova. Având serioase probleme de lot, gazdele au jucat de la egal la egal cu formația olteană doar în setul al doilea pe care, cu puțin noroc, l-ar fi putut câștiga.

Antrenorul Marius Botea a precizat că Știința Exploărui nu a jucat prost însă adversarii au fost foarte buni.

„Am venit în Baia Mare foarte motivați, pentru a putea începe anul cu o victorie. Am întâlnit o echipă bătăioasă și am reușit ceea ce ne-am propus, să obținem cele trei puncte”, a spus Ștefan Lupu, reprezentant SCMU Craiova.

„Nu am jucat rău, dar am întâlnit o echipă foarte bună, care se bate pentru titlu. Chiar dacă situația noastră financiară s-a îmbunătățit considerabil, avem mari probleme de lot. În acest meci am jucat tot meciul avându-i în teren pe Andrei Crișan și Andrei Butnaru, jucători sub 23 de ani care s-au descurcat foarte bine pentru vârsta lor, a declarat Marius Botea, antrenor Știința Exporări.

În etapa următoare, programată sâmbătă 18 ianuarie, Știința Explorări va întâlni în deplasare echipa CS UV Timișoara.