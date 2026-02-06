Realitatea de Maramures - Știri de Ultimă Oră

În 2025, Guvernul condus de Ilie Bolojan a promovat un amplu pachet de măsuri fiscale, susținând că România nu își mai permite scutiri de taxe. În urma modificărilor, impozitele pe locuințe și mașini au crescut semnificativ, iar mai multe facilități fiscale au fost eliminate, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, instituții educaționale sau unele categorii de autovehicule.