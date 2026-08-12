Rivalul lui David Popovici vrea să-l învingă și să bată recordul mondial. Ce dorește să facă cu banii

Publicat 12 aug. 2026, 11:38 Actualizat 12 aug. 2026, 11:49 Sursă Realitatea.net

David Popovici s-a calificat cu cel mai bun timp în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație. Românul a înotat cele două lungimi de bazin în 46,72 secunde, cea mai bună performanță mondială a anului și al patrulea rezultat din istorie.

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