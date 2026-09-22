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Actualitate· 2 min citire
Accident tragic în Maramureș. Un bărbat a fost strivit de copacul pe care încerca să-l taie
Bandă poliție
Publicat22 sept. 2026, 15:01
SursăRealitatea.net
Un bărbat în vârstă de 61 de ani și-a pierdut viața luni seară, în localitatea Suciu de Sus, județul Maramureș, după ce a fost lovit de copacul pe care încerca să îl taie. Echipajele medicale ajunse la fața locului au început manevrele de resuscitare, însă victima nu a mai putut fi salvată.
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