Accident tragic în Maramureș. Un bărbat a fost strivit de copacul pe care încerca să-l taie

Publicat 22 sept. 2026, 15:01 Sursă Realitatea.net

Un bărbat în vârstă de 61 de ani și-a pierdut viața luni seară, în localitatea Suciu de Sus, județul Maramureș, după ce a fost lovit de copacul pe care încerca să îl taie. Echipajele medicale ajunse la fața locului au început manevrele de resuscitare, însă victima nu a mai putut fi salvată.

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