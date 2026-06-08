Alertă meteo pentru 9 iunie 2026! Furtuni, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Unde se ating 32 de grade

Vremea de mâine, 9 iunie 2026, aduce o combinație de căldură și instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării, potrivit prognozei meteorologilor.

În timp ce în vestul și sud-vestul României temperaturile vor urca până la 31-32 de grade, în alte zone sunt așteptate fenomene meteo severe, precum averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

Instabilitate atmosferică în mai multe regiuni

Pe parcursul zilei de miercuri, vremea va fi în general instabilă în zonele montane, dar și în sud-estul țării. După-amiaza și seara, în Dobrogea și nordul Munteniei sunt prognozate înnorări accentuate, averse torențiale și frecvente descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar izolat se pot produce vijelii cu rafale de 50–70 km/h, însoțite de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp, iar local pot depăși 30–40 l/mp.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, însă ploile vor apărea pe arii mai restrânse în Muntenia, Carpații Meridionali, sudul Carpaților Orientali și, izolat, în Oltenia.

Temperaturile, în creștere în vestul țării

Valorile termice vor indica o vreme călduroasă în vest și sud-vest, unde maximele vor atinge 31–32 de grade. Pe litoral, temperaturile vor fi mai moderate, de 22–23 de grade, iar în restul țării se vor situa în general între aceste intervale.

Minimele vor varia semnificativ, de la 7–8 grade în estul Transilvaniei până la aproximativ 20 de grade în Dealurile de Vest.

Prognoza pentru București, litoral și munte

În Capitală, vremea va fi variabilă, cu înnorări temporare după-amiaza și seara, când sunt posibile averse și descărcări electrice. Maxima va ajunge la 29–30 de grade.

Pe litoral, vremea va fi ușor instabilă, cu ploi torențiale izolate, descărcări electrice și posibil vijelii însoțite de grindină. La munte, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată, mai ales în Carpații de Curbură și Meridionali, unde sunt prognozate ploi abundente și fenomene electrice frecvente.

Meteorologii atrag atenția că fenomenele de instabilitate pot apărea pe arii restrânse în mai multe zone ale țării, iar evoluția vremii trebuie urmărită în continuare.