ANA MARIA PĂCURARU: Realitatea Plus TV, singurul post din România și din Europa de Est acreditat în delegația media oficială a Casei Albe pentru Summit-ul G7

28 mai 2026, 07:53
Actualizat: 28 mai 2026, 07:54
Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Sunt onorată să anunț că voi face parte din delegația media autorizată de White House Travel Office pentru participarea Președintelui Donald J. Trump la Summit-ul G7, care va avea loc la Evian-les-Bains, Franța, în perioada 7-21 iunie 2026.

Realitatea Plus TV este singurul post de televiziune din România — și, potrivit documentelor oficiale ale White House Travel Office, singurul outlet din Europa de Est — inclus în această delegație media americană de prestigiu, alături de New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Reuters și Politico.

Este o recunoaștere istorică pentru jurnalismul românesc și o onoare personală extraordinară. Voi fi acolo pentru a aduce telespectatorilor Realitatea Plus TV cea mai directă și autorizată acoperire a unuia dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului.

