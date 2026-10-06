Camion răsturnat după impactul cu un tren, la Baia Mare. Aproape 100 de pasageri au fost evaluați

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 oct. 2026, 17:37

Un tren de călători care circula pe ruta Dej–Baia Mare a intrat în coliziune, marți dimineață, cu un camion, la o trecere la nivel cu calea ferată din Baia Mare.

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