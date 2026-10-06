Camion răsturnat după impactul cu un tren, la Baia Mare. Aproape 100 de pasageri au fost evaluați

Un tren de călători care circula pe ruta Dej–Baia Mare a intrat în coliziune, marți dimineață, cu un camion, la o trecere la nivel cu calea ferată din Baia Mare.
În garnitură se aflau aproximativ 100 de pasageri, iar camionul s-a răsturnat în urma impactului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Accidentul s-a produs în jurul orei 09:05, în zona unei treceri la nivel fără bariere.
Camionul ar fi intrat pe calea ferată fără să oprească
Primele verificări ale polițiștilor indică faptul că șoferul camionului nu ar fi oprit înainte de traversarea căii ferate. Autovehiculul a fost lovit de tren și s-a răsturnat în urma impactului.
Echipajele de intervenție au verificat starea șoferului și a persoanelor aflate în tren. Aproximativ 100 de pasageri au fost evaluați medical, însă niciunul nu a avut nevoie de transport la spital.
Șoferul și mecanicul au fost testați pentru alcool
Polițiștii i-au testat cu aparatul etilotest atât pe conducătorul camionului, cât și pe mecanicul locomotivei. În ambele cazuri, rezultatele au fost negative.
Accidentul s-a soldat cu pagube materiale, iar traficul feroviar a fost afectat temporar. Trenul și-a continuat ulterior călătoria, ajungând în Baia Mare cu o întârziere de aproximativ o oră.
Polițiștii continuă cercetările
Oamenii legii verifică în continuare împrejurările în care s-a produs coliziunea și modul în care șoferul camionului a ajuns pe calea ferată în momentul trecerii trenului. mAncheta va stabili măsurile legale care se impun în acest caz.