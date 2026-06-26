Cod roșu de caniculă în România. Zonele unde temperaturile pot ajunge la 40 de grade - HARTA

România intră într-un episod de caniculă puternică, iar temperaturile vor deveni tot mai greu de suportat în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă în intervalul 26 iunie, ora 10:00, până pe 30 iunie, ora 21:00. Meteorologii anunță val de căldură, caniculă și disconfort termic accentuat.
Valul de căldură se va extinde și se va intensifica mai întâi în vestul, nord-vestul și centrul țării. De duminică, 28 iunie, căldura va cuprinde și restul zonelor. Temperaturile maxime vor fi, în general, între 32 și 40 de grade. Nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 18 și 25 de grade.
Cod galben și Cod portocaliu pentru vineri
Vineri, 26 iunie, valul de căldură se va extinde în toate regiunile. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului, sudul și estul Transilvaniei este în vigoare Cod galben. În aceste zone vor fi temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, iar maximele vor fi, în general, între 30 și 34 de grade.
Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Acest lucru se va întâmpla mai ales în zonele de câmpie și, pe alocuri, în cele de deal. Temperaturile minime se vor situa, în general, între 16 și 21 de grade.
Tot vineri este Cod portocaliu în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, precum și în nordul, vestul și centrul Transilvaniei. Aici, valul de căldură se va intensifica, iar local va fi caniculă. Maximele vor ajunge între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Noaptea, temperaturile minime vor fi între 18 și 23 de grade.
Sâmbătă, căldura persistă și se intensifică
Sâmbătă, 27 iunie, valul de căldură va continua. Cod galben va fi în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va rămâne accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
Cod portocaliu va fi în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. În aceste zone, canicula va deveni mai puternică, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime vor fi între 32 și 34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și vor urca până la 38 sau 39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime între 17 și 22 de grade.
Cod roșu de caniculă pentru duminică
Duminică, 28 iunie, ANM anunță Cod roșu pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei. În aceste zone se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade. În Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei, valorile pot urca spre 39 sau chiar 40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime care se vor situa, în general, între 17 și 25 de grade.
Cod portocaliu și Cod galben în restul țării
Tot duminică, 28 iunie, va fi Cod portocaliu în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei. În aceste zone, valul de căldură intens va persista, va fi caniculă, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat.
Cod galben va fi în Dobrogea și în sud-estul Munteniei. Aici, maximele vor fi între 30 și 34 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Pe litoral și în Delta Dunării, temperaturile minime pot urca spre 23 sau 24 de grade.