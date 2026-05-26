Crimă șocantă în județul Cluj! O mamă și-a pierdut viața încercând să își salveze fiica de fostul ei iubit

Un conflict violent izbucnit marți în localitatea Luna s-a soldat cu moartea unei femei, după ce mai multe persoane au fost agresate de un tânăr de 24 de ani.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, incidentul a fost semnalat în cursul dimineții, iar la fața locului au fost identificate patru victime, cu vârste între 16 și 36 de ani.

Din primele date, conflictul ar fi pornit pe fondul unor neînțelegeri legate de o relație anterioară, în care era implicată fosta concubină a agresorului.

Bărbatul ar fi mers ulterior la locuința acesteia, unde ar fi agresat-o fizic și ar fi scos-o din casă. În apărarea tinerei au intervenit mama și sora ei, care ar fi fost, de asemenea, atacate.

În timpul intervenției, femeia în vârstă de 36 de ani ar fi fost rănită grav cu un obiect tăietor-înțepător. Deși echipajele medicale au încercat să o resusciteze, aceasta a fost declarată decedată.

Cazul este anchetat de autorități, fiind verificat și faptul că agresorul ar fi avut emis un ordin de protecție la momentul producerii atacului.