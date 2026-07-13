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Crimă șocantă în Mureș, similară cu cazul Gânj! Locuință incendiată pentru a ascunde urmele

Crimă șocantă în Mureș

Crimă șocantă în Mureș

Scris deStoica Marian
Publicat13 iul. 2026, 15:32
Sursărealitatea.net

O tragedie a îngrozit județul Mureș în cursul zilei de duminică, 12 iulie.

Un bărbat a fost ucis într-o locuință, autorul faptei recurgând ulterior la incendierea imobilului pentru a șterge dovezile, un scenariu care amintește de oribila crimă comisă de Emil Gânj în urmă cu un an.

Potrivit surselor citate de Gândul, duminică, liniștea unei localități din Mureș a fost spulberată de o faptă de o cruzime extremă. Victima, un bărbat despre care datele preliminare indică faptul că ar fi fost angajat al suspectului, a fost găsită fără suflare într-o casă cuprinsă de flăcări.

În urma examinării preliminare efectuate la fața locului, anchetatorii au observat că victima prezenta mai multe leziuni grave care par să fi fost provocate cu un topor. Aceste constatări i-au determinat pe procurori și pe polițiști să trateze cazul ca pe o crimă, iar incendiul este analizat ca o posibilă încercare de a distruge urmele faptei.

Vă reamintim că, în data de 8 iulie 2025, Emil Gânj a comis un act de o violență rară: a pătruns în casa fostei sale partenere, Anda Maria Gyurca (23 de ani), înarmat cu un topor. După ce a ucis-o pe tânăra femeie, acesta i-a incendiat trupul pentru a încerca să distrugă probele infracțiunii sale.

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